Ультрас Динамо намалювали графіті на підтримку північних плямистих сов

Ультрас київського Динамо знову звернули увагу на проблему вимирання північних плямистих сов.

Ультрас-угрупування WBC на своїй сторінці у Facebook поділилося відео, у якому показане графіті на підтримку вимираючого виду птахів. Таким чином вболівальники Динамо вкотре намагаються переконати громадськість у тому, що їхня поведінка на матчі 14-го туру УПЛ проти Шахтаря не мала расистського підтексту.

"Зробимо все можливе для збереження плямистих сов", – ультрас Динамо про расистський скандал на матчі з Шахтарем

Нагадаємо, що КДК УАФ сьогодні покарав київське Динамо за поведінку вболівальників на матчі проти Шахтаря. Столичний клуб заплатить штраф у розмірі 500 тисяч гривень, а також проведе один домашній матч при порожніх трибунах.

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