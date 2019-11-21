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Динамо покаране за імітацію фанатами вигуків мавп, – секретар КДК УАФ

14:21 637 Читать на русском
Динамо покаране за імітацію фанатами вигуків мавп, – секретар КДК УАФ
Шахтар – Динамо / фото: ФК Шахтар

Динамо отримало покарання від КДК УАФ саме за расистські прояви вболівальників стосовно капітана Шахтаря Тайсона.

18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон
 
18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон

"Динамо покаране за расистські вигуки, а саме імітацію вигуків мавп. Це офіційно вказано у рапортах делегата матчу і офіцера безпеки", – зазначив у коментарі Футбол 24 відповідальний секретар КДК УАФ Ігор Грищенко.

Динамо отримало суворе покарання від КДК УАФ за інцидент з Тайсоном

Нагадаємо, на 70-й хвилині матчу Шахтар – Динамо арбітр поєдинку Микола Балакін зупинив гру через вигуки фанатів киян на адресу Тайсона. Бразилець вважав, що його образили на расистському ґрунті, показав кривдникам середній палець та був вилучений з поля. На засіданні КДК УАФ вирішили дискваліфікувати бразильця на один матч.

Самі ж фанати Динамо згодом заявили, що це був не расизм – їхні вигуки були частиною акції щодо привернення уваги до захисту рідкісного виду сов.

"Тайсона можна зрозуміти": Шахтар переміг заслужено, або Що загрожує Динамо через расизм

Джерело: Футбол 24
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Теги
Ігор Грищенко КДК УАФ Расизм у футболі Шахтар - Динамо Тайсон Тайсон Динамо Динамо
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