Динамо покаране за імітацію фанатами вигуків мавп, – секретар КДК УАФ

Динамо отримало покарання від КДК УАФ саме за расистські прояви вболівальників стосовно капітана Шахтаря Тайсона.

"Динамо покаране за расистські вигуки, а саме імітацію вигуків мавп. Це офіційно вказано у рапортах делегата матчу і офіцера безпеки", – зазначив у коментарі Футбол 24 відповідальний секретар КДК УАФ Ігор Грищенко.

Динамо отримало суворе покарання від КДК УАФ за інцидент з Тайсоном

Нагадаємо, на 70-й хвилині матчу Шахтар – Динамо арбітр поєдинку Микола Балакін зупинив гру через вигуки фанатів киян на адресу Тайсона. Бразилець вважав, що його образили на расистському ґрунті, показав кривдникам середній палець та був вилучений з поля. На засіданні КДК УАФ вирішили дискваліфікувати бразильця на один матч.

Самі ж фанати Динамо згодом заявили, що це був не расизм – їхні вигуки були частиною акції щодо привернення уваги до захисту рідкісного виду сов.

"Тайсона можна зрозуміти": Шахтар переміг заслужено, або Що загрожує Динамо через расизм