"Як оціню власний прогрес від старту сезону до цього моменту? Чесно, не знаю, що й сказати. Лише можу відзначити, що тут набагато більший тиск порівняно з тим періодом, коли я виступав в оренді в Олександрії. Тут постійно від тебе щось вимагають. Спочатку це важко відчувати, але поступово адаптуєшся до цього та стаєш лише кращим.

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Чи звертаю увагу на коментарі у соцмережах? Спочатку, коли прийшов до Динамо, то читав, засмучувався через це. Зараз же я розумію, що мені це не потрібно, адже критикувати можуть мене лише партнери та тренери, які бачать мою гру", – поділився Дячук в інтерв'ю офіційному сайту Динамо.

Відзначимо, що Максим у цьому сезоні провів за киян 16 матчів у всіх змаганнях, в яких відзначився 1 голом. Transfermarkt оцінює гравця у 1 млн євро.

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