Вболівальник Динамо Дмитро Іванов загинув на війні з Росією, повідомляє об'єднання ультрас WBC на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Вихованець Динамо загинув на війні з Росією

До слова, Дмитро, також відомий під псевдо "Динамо", з перших днів повномасштабного вторгнення боронив Україну добровольцем у складі 112 бригади 126 батальйону ТРО ЗСУ. Спочатку це був Київ, потім і до останку – Донбас.

Іванов любив різні спортивні змагання, але особливе місце в його житті посідала рідна команда Динамо. Воїн героїчно загинув 23 січня, рятуючи побратима.

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