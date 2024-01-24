Чергова жахлива втрата спіткала українську футбольну громадськість – у боротьбі з окупантами був вбитий Сергій Рожок.

У четвер, 24 січня, у боях за Україну загинув колишній український футболіст Сергій Рожок, повідомляє прес-служба Бучанської районної асоціації футболу. Екс-хавбеку було 38 років.

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Нагадаємо, Рожок – вихованець Динамо (перебував на контракті з 2001 по 2005 роки, однак за головну команду так і не дебютував). В Україні грав за Таврію, Говерлу, київський ЦСКА, Харків, Десну, Оболонь, Кривбас, Чорноморець та кропивницьку Зірку.

За кордоном виступав у чемпіонаті Білорусі, захищаючи кольори Мінська, Белшини, Немана, Вітебська, Гомеля та Смолевичів. Став володарем Кубка країни у складі Мінська.

З 2019-го Сергій виступав на аматорському рівні. Його останнім клубом був Штурм з Київської області. Забив 2 голи у 13 матчах за молодіжну збірну України.

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