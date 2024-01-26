Болельщик Динамо Дмитрий Иванов погиб на войне с Россией, сообщает объединение ультрас WBC на своей странице в социальной сети Facebook.

Воспитанник Динамо погиб на войне с Россией

К слову, Дмитрий, также известный под псевдонимом "Динамо", с первых дней полномасштабного вторжения защищал Украину добровольцем в составе 112 бригады 126 батальона ТРО ВСУ. Сначала это был Киев, потом и до последнего – Донбасс.

Иванов любил различные спортивные соревнования, но особое место в его жизни занимала родная команда Динамо. Воин героически погиб 23 января, спасая побратима.

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