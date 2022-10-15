Аталанта приймала Сассуоло (2:1) в 10-му турі чемпіонату Італії. Рахунок і огляд матчу Серії А – в цій новині на "Футбол 24".

Команда Руслана Маліновського в поточному чемпіонаті ще не програвала – 6 перемог, 3 нічиї та лише 5 пропущених м'ячів. Домашня звитяга над Сассуоло виводила Аталанту в лідери чемпіонату (принаймні, до завершення недільного матчу Наполі – Болонья). На момент початку гри у бергамасків було 21 очко, у "нероверді" – 12 (3 перемоги, 3 нічиї та 3 поразки).

Маліновський красномовно відреагував на чутки про продовження контракту з Аталантою

Український півзахисник вчетверте поспіль опинився поза стартовим складом. Джан П'єро Гасперіні востаннє випускав Маліновського з перших хвилин у поєдинку проти Кремонезе, який був зіграний ще 11 вересня. Попри це, Руслан з'являвся на полі у всіх попередніх матчах сезону – в активі українця 1 гол і 1 асист.

Старт гри був за господарями, а найнебезпечнішим був момент Маріо Пашаліча. Хорват обігрався з Лукманом і вискочив віч-на-віч із Консільї, проте кіпер Сассуоло виграв дуель. Поступово атакувальні потуги Аталанти зійшли нанівець, а гра перейшла у центр поля. "Нероверді" в атаку практично не ходили.

Тим несподіванішим став гол Сассуоло на 41-й хвилині, забитий у контратаці. Кір'якопулос ударом з льоту ефектно поклав м'яч у ближній верхній кут, замкнувши подачу з правого флангу! Перший же удар гостей у площину воріт Аталанти виявився результативним.

Бергамаски відповіли в компенсований до першого тайму час. Маріо Пашаліч таки став автором забитого м'яча. Соппі вивів хавбека на порожні ворота, а той не схибив. 1:1 – важливий гол для Аталанти, яка зуміла відігратися до перерви.

На другий тайм гравці Сассуоло вийти, схоже, забули. Вже на 46-й хвилині Лукман вивів Аталанту вперед. Адемола отримав пас від Соппі, на замасі хитнув захисника і пробив під поперечину. Дуже швидко бергамаски переламали хід гри.

Доменіко Берарді ледь не забив ще один шедевр у матчі. Обвідний удар лідера Сассуоло з-за меж штрафного майданчика – м'яч струсонув поперечину. Цей момент став останнім у матчі для гостей, а Руслан Маліновський вперше в сезоні не вийшов на поле. 2:1 – вольова перемога Аталанти вивела бергамасків на першу сходинку Серії А. Сассуоло з 12-ма очками йде 9-м.