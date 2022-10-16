Обидва гранди підійшли до центрального матчу першого кола Ла Ліги з однаковою кількістю набраних очок. Барса випереджала Реал за додатковими показниками. Каталонці напередодні не зуміли обіграти міланський Інтер і практично втратили шанси на плей-офф ЛЧ. Мадрид теж провалив свою генеральну репетицію, дивом врятувавшись проти Шахтаря. Утім, Класіко, зазвичай, – це зовсім інша історія, де поточна форма команд немає жодного значення. Каталонці, до прикладу, виграли 4 з 5-и крайніх матчів на Бернабеу.

Реал – Барселона: склади і онлайн-трансляція матчу

Андрій Лунін отримав унікальний шанс показати себе у найпринциповішій битві планети. Жоден українець раніше не грав у Класіко. Перший номер мадридців Тібо Куртуа все ж не встиг залікувати травму. Проте, кадрові проблеми Барси були суттєвішими. Попри повернення Кунде, гості не могли розраховувати на Араухо, Крістенсена, Мемфіса і Бельєріна. "Бланкос" прагнули не лише повернути лідерство, але й реваншуватися за березневі 0:4.

DATOS DE LOS XI TITULARES



️EDAD PROMEDIO



Madrid: 28 años y 92 días.

Barça: 26 años y 160 días.



️EXTRANJEROS



Madrid: 10 (todos menos Carvajal)

Barça: 6



️DEBUTANTES EN UN CLÁSICO OFICIAL



Madrid: 2 (Lunin y Tchouaméni)

Barça: 4 (Koundé, Balde, Raphinha y Lewandowski) pic.twitter.com/i67hCwVrQT — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 16, 2022

Старт поєдинку прогнозовано запам'ятався великою кількістю боротьби у центрі поля. А потім з'явилися моменти. Де Йонг класно розігнав атаку, позбувшись опіки відразу двох гравців, та віддав на Рафінью, який перевірив Луніна ударом метрів з 25-и. Українець намертво зафіксував сферу. Господарі відповіли шансом Вінісіуса. Останній ледь не поцілив під дальню стійку. Щоправда, не обійшлося без підступного рикошету.

Мадрид трохи несподівано відкрив рахунок на 11-й хвилині. Команда Хаві пропустила класичний для себе гол, розвалившись у перехідній фазі. Після втрати на чужій половині поля Бускетс не зумів навіть з фолом зупинити Крооса, який ідеально запустив у прорив Віні. Бразилець втік від Серхі Роберто і пробив у тер Штегена, проте м'яч відскочив до Бензема, а далі – справа техніки. Француз хитро прошив ліс з ніг гравців Барси.

Після пропущеного м'яча каталонці занервували, найчастіше помилявся молодий Бальде. Та все ж "блаугранас" створили кілька небезпечних моментів. Лєвандовскі, зокрема, відзначився шокуючим промахом з метра. Рафінья прострілив вздовж лінії воротарського, а поляк у падінні пробив над поперечкою. Ще за мить Дембеле головою вистрелив на трибуни. Роберту дісталося у боротьбі з Алабою. Каталонські соцмережі вибухнули претензіями щодо можливого вилучення за гру ліктем. Рефері не відреагував.

Tag a friend who would miss this pic.twitter.com/ChGWA6q2T5 — Troll Football (@TrollFootball) October 16, 2022

Барса частіше володіла м'ячем, але пропустила вдруге після серії позиційних помилок в обороні. Вальверде залишили на лінії штрафного, а той невідпорно вистрілив у правий від тер Штегена кут. Eazy... Вже за мить Лунін впорався з ударом де Йонга в ближній, Алаба виніс сферу подалі. Зрештою Мадрид справедливо пішов на перерву з гандикапом у два м'ячі. Команда Хаві жахливо грала у захисті.

Benzema y Valverde sin marca en los dos goles, disparando solos a portería, tremenda feria el Barça. pic.twitter.com/a8a5PPCTT7 — Zona Blaugrana (@Zona_Blaugrana) October 16, 2022

Другий тайм розпочався з двох нагод мадридців. Спочатку Бензема котив під удар Кроосу, а той вистрілив по горобцях. Згодом вже сам Карім створив шедевр, який не зарахували. Майбутній володар ЗМ змістився у центр та по-більярдному пробив у дальню шістку. Тер Штеген знову не дотягнувся, проте лайнсмен справедливо зафіксував офсайд у Бензема.

Барса наче й не поверталася з роздягальні. Можливо, це було б єдине правильне рішення. У каталонців нічого не виходило попереду, ба більше, Мадрид позбавив гостей їхнього, здавалось, єдиного козира – контролю м'яча. Підопічні Хаві притиснулись до власних воріт, а у нечисленних атаках припускалися дитячих помилок.

Вже на 60-й хвилині поле покинув Серхіо Бускетс, який вкотре не витримував високої інтенсивності. Хаві зробив потрійну заміну, випустивши Гаві, Альбу і Торреса. Та гостроти не побільшало. Мадрид невимушено грав по рахунку. На 75-й хвилині Лєвандовскі вимагав пенальті, впавши у боротьбі з Карвахалем. Рефері миттєво попросив поляка піднятися, мовляв, нічого не було. Повтори з різних ракурсів продемонстрували хибність цього рішення. Чергова ганьба VAR в Іспанії.

Фаті налякав Луніна ударом з-за меж штрафного – м'яч пролетів поруч зі стійкою, але українець все контролював. Каталонці активізувалися, заміни Хаві почали приносити бажаний ефект. Та на завершальній стадії – біда. Ферран легко покотив у руки Андрію. Нашому кіперу все ж довелося виймати м'яча із сітки власних воріт на 84-й. Ансу втік від двох, прострілив на дальню стійку, а Ферран спокійно замкнув вже у порожні.

Той же Ансу міг вирвати для Барси нічию, проте після передачі Роберто дещо незграбними ножицями не влучив у ворота. Ерік сфолив у штрафному на Родріго, і цього разу арбітр пішов дивитися VAR – пенальті. Питань немає, але чому не переглядали момент падіння Роберта? Сам же Родріго і реалізував одинадцятиметровий – 3:1. Мадрид заслужено, але не без полеміки забирає Ель Класіко. Команда Анчелотті знову очолила турнірну таблицю, випередивши "кулес" на три очки.