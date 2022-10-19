Три звезды сборной Украины кардинально разно провели последний футбольный уикенд, но были активными в соцсетях. Футбол 24 все промониторил и делится с вами.

Самыми активными среди украинцев за границей были Александр Зинченко и Руслан Малиновский. Откровенно, у обоих было много времени, чтобы посвятить себя социальной активности.

Аталанта возглавила Серию А – Малиновского впервые проигнорировали, камбек бергамасков после шедеврального гола

Как защитник Арсенала, так и хавбек Аталанты остались за пределами футбольного поля последнего уикенда. Чего нельзя сказать о голкипере Реала Андрее Лунине. Обо всем – в очередном видео на YouTube-канале Футбол 24.