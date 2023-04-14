Чемпіонат Азербайджану, 30 тур

Зіра – Сабаїл – 3:1

Голи: Кулач, 52, Ахмедзаде, 69, Кулієв, 90 – Гоба, 90+5

На поле вийшли відразу 5 футболістів з українським паспортом – Кулач, Кулієв та Ахмедзаде у Зіри проти Чеха і Стасюка у Сабаїла. Господарі йдуть значно вище у турнірній таблиці, що й підтвердив очний матч.

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Сабаїл відбився до перерви, але після нахапав 3 м'ячі. До усіх були причетні українці. Кулач відкрив рахунок з передачі Кулієва. Колишній форвард Динамо не забивав з листопада 2021 року, коли вразив ворота Чорноморця. Ахмедзаде подвоїв перевагу Зіри, а потім викотив Кулієву на порожні – 3:0. Сабаїл у компенсований час встиг лише уникнути розгрому.

Попереду 6 турів, упродовж яких Зіра буде боротися за четверте місце з Габалою. Натомість Сабаїл повинен думати про виживання – команда Чеха і Стасюка перебуває на дні таблиці.

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