Укранський спорт закривають? Чи не закривають? Одностайної відповіді не знає ніхто. Наші спортивні чиновники програють боротьбу проти РФ на міжнародній арені, тому вдалися до доволі дивного кроку. Чи, простіше кажучи, вирішили втекти. Українським спортсменам забороняють брати участь у змаганнях, де представлені росіяни і білоруси.

Де-юре це мало б означати, що Україна знімається з відбору на Євро-2024. І щодо виступів у єврокубках тепер є питання. А Руслана Маліновського мали б змусити розірвати контракт із Марселем, адже у Франції грає російський футболіст.

Але, ймовірно, футболістів це омине, чого не скажеш про інших спортсменів. За словами заступника міністра молоді та спорту, рішення щодо участі збірної України у відборі на Євро ухвалить УАФ.

Про можливі зняття, скандальну дискваліфікацію в чемпіонаті України, нову дівчину динамівця Владислава Супряги і не тільки – у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".