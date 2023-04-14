Борці за виживання не перемагали 4 тури поспіль і прийняли четверту команду УПЛ 2022/23, що виграла попередні 2 поєдинки проти аутсайдерів з однаковим рахунком 2:0. Матч, як і онлайн-трансляція Рух – Динамо на "Футбол 24", стартував о 15:00. У першому колі підопічні Луческу розгромили львів'ян 3:0 з дублем Буяльського, який повертається після дискваліфікації, що тривала 3 тури. Загалом же динамівці виграли всі 4 офіційні двобої у протистоянні з Рухом. Причому кияни незмінно громили "чорно-жовтих" вдома і тріумфували з рахунком 2:0 в гостях.

Рух – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ (відео)

Класно накривають господарі пресингом уже на 3 хвилині. Лонвейка, який грав спиною до суперника, підвів прийом. Таллес перехопив і спробував пробити Нещерета, однак сам же нідерландський хавбек і виправився, встигнувши заблокувати спробу бразильця. Дивна ситуація – переодягається гравець Руха біля лави запасних, а гра тільки почалася. Луческу гучно вичитує своїх підопічних. На 11 хвилині Романа Дідика замінив Віталій Холод, хоча жодних видимих зіткнень і пошкоджень на полі не було.

Попов ціною жовтої зупинив рейд Климчука – львівського Гріліша. Ще одна незрозуміла помилка Лонвейка. Затиснули динамівці суперника на його половині, а Джастін невдалим пасом відправив м'яч в аут. Невдало виносить Рух, Попов перехоплює, Тимчик пасує на правий край, де Беніто технічно розправився з опонентом і видав ідеальний простріл на Ваната. Владислав, який з-під пасивного Холода (тільки ж вийшла людина на поле, і така втрата концентрації) у дотик прошив Паньківа, забиває у 3 турі поспіль!

Климчук виривався на оперативний простір. Дячук був найближче до воріт з гравців Динамо, однак Анастасія Романюк виписала лише жовту. Пошкодувала суддя 19-річного центрбека киян? Лонвейк красиво на розвороті хитнув Довгого, Луческу кричить "Чому не жовта?!" Паньків вибивав так, що влучив у Буяльського, снаряд пролетів повз рамку. Яка вже втрата Лонвейка в центрі поля, Сидорчук, утім, перехоплює і кидає у розріз - трохи засильно для Ваната. Чи не єдина зброя Руха в атаці – постійні закидання на Климчука у вільні зони, однак партнери не підтримують починання Юрія.

Більш ніж скромно показують себе Рух і Динамо в атаці. Аж ОДИН удар на дві команди за 39 хвилин. Знову Климчук непогано проходить, відіграючи Попова, але далі Дубінчак уже не вперше страхує. І тут львів'яни забили також з першого ж свого удару. Шепелєв привіз поперечним пасом, Климчук обійшов Дубінчака і Дячука і пробив. Снаряд з рикошетом від Попова дійшов до Нещерета, якого на добиванні прошив Довгий. Саме Олексій, до слова, підхопив м'яч після втрати динамівця – класно відіграв опорник господарів від початку до кінця епізоду. Шепелєв намагався відразу ж виправитися. Спочатку неточний дальній удар, а потім штрафним з лівого флангу змусив Паньків рятувати. Лонвейк після кутового від Беніто головою пробив над воротами.

Царенко і Гармаш у перерві замінили Шепелєва та Беніто, обох гравців, які сьогодні діяли на позиції вінгерів. З цього квартету лише нігерієць є профільним фланговим гравцем. Вимушено використовує Луческу Царенка ліворуч, а Гармаша праворуч. Невже Назар Волошин настільки поганий? Скільки ж браку, пасів на суперника і в аут бачимо від центральних захисників, хавбеків Динамо і навіть Нещерета при спробі вивести м'яч від своїх воріт. І це під не найагресивнішим на планеті тиском від усього лише борця за виживання в УПЛ.

Таллес з центрального кола закинув на хід, Климчук не помітив опору Дячука, і лише Нещерет виручив. При цьому голкіпер Динамо дуже ризикував, вискочивши до лінії штрафного – суперник банально не виконав у спробі перекинути воротаря. Климчуку дають спокійно приймати, розвертатися і відкидати під удар Довгому. До слова, народився 25-річний нападник у Києві, а перші кроки робив у складі академії Динамо! Андрієвський і Рамірес замінили Лонвейка з Ванатом. Климчук сфолив на жовту, намагається і в обороні відпрацьовувати Юрій.

Пройшла контра з блискучим пасом Таллеса у штрафний, де Тимчик відпустив Соломона-Отабора Попов намагався гасити пожежу і допоміг Нещерету. І навіть в тому епізоді, в якому розігрували два інші гравці атаки Руха, все почалося з якісного прийому і пасу на фланг Климчука. Андрієвський намагався намалювати пенальті. Дуже невдала спроба, жовта за симуляцію, ніхто і не сперечається. Довгий пішов з поля, передавши капітанську пов'язку Климчуку. Магія Царенка. Обійшоа Антон двох суперників, потім ще по одному, відігравши 5 гравця Руха пасом. Буяльський обігрався з Тимчиком, але удар знайшов лише блок.

Після дальнього і дуже невлучного удару Дячука вкотре чуємо емоційну лють Луческу. Нічого не клеїться у позиційному наступі киян. Проблеми поглиблюють прості втрати на своїй половині, особливо часто провалюється Дячук. Сидорчук уже й з центра поля стріляє. Паньків, звісно, вийшов з воріт, але Луческу не сприймає подібних ходів, просить заспокоїтися команду, навіть капітан якої діє надто гарячково і поспішно. Подача кутового з лівого флангу на дальню стійку, Гравець Руха скидає головою і випрошує пенальті за гру рукою, якої не було і близько. Динамо відповідає лише черговим дальнім ударом Гармаша.

Климчук і Таллес роблять на лівому фланзі все, що заманеться. Попов нейтралізує прохід суперників тільки ціною жовтої. Динамо вперше за всю історію пропустило від Руха і не змогло його обіграти. Цілком заслужений нічийний результат, бо на більше команда Луческу не награла. Львів'яни набирають 19 очок, зрівнюючись з тринадцятим у таблиці Вересом. Динамо не змогло потіснити навіть Зорю, в якої гра в запасі, з третього рядка.