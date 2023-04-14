Чемпионат Азербайджана, 30 тур

Зира – Сабаил – 3:1

Голы: Кулач, 52, Ахмедзаде, 69, Кулиев, 90 – Гоба, 90+5

На поле вышли сразу 5 футболистов с украинским паспортом – Кулач, Кулиев и Ахмедзаде у Зиры против Чеха и Стасюка у Сабаила. Хозяева идут значительно выше в турнирной таблице, что и подтвердил очный матч.

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Сабаил отбился до перерыва, но после нахватал 3 мяча. Ко всем были причастны украинцы. Кулач открыл счет с передачи Кулиева. Бывший форвард Динамо не забивал с ноября 2021 года, когда поразил ворота Черноморца. Ахмедзаде удвоил преимущество Зиры, а затем выкатил Кулиеву на пустые – 3:0. Сабаил в компенсированное время успел только избежать разгрома.

Впереди 6 туров, в течение которых Зира будет бороться за четвертое место с Габалой. А вот Сабаил должен думать о выживании – команда Чеха и Стасюка находится на дне таблицы.

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