"Украинцы почувствовали облегчение от своего ограбления". Люксембургские СМИ обвиняют в поражении судью и невезение

Украина на последних секундах вырвала победу над Люксембургом во втором матче отбора к Евро-2020. Пресса карликовой страны восхищается своими футболистами и сетует на арбитра.

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"Люксембург был вынужден передать Украине лидерство в группе. К третьей добавленной минуте счет оставался ничейным, а затем после придуманного штрафного гости одержали первую победу в квалификации благодаря автоголу Родригеса. Наша команда, которая фантастически сыграла через 3 дня после встречи с Литвой, осталась на втором месте – выше Португалии и Сербии.

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Как и ожидалось, технически сильный оппонент, в отличие от Литвы, установил контроль над мячом. Компактный защитный блок Люксембурга, быстрый переход в оборону и контратаки все равно имели положительное влияние на счет встречи. Возникал восторг от смелого Люксембурга, когда свои моменты имели Тилль и Родригес.

Украинцы, вдохновленные своими болельщиками, искали второй гол, но хозяева оставались верными себе и выбегали в быстрые контры из прочной организованной защиты. В итоге сигнал лайнсмена прибил Люксембург – вследствие очень сомнительного штрафного Украина получила победный гол. После фантастических 90 минут это было худшим наказанием для Люксембурга, которое вы видели в своей жизни", –считает немецкоязычная газета.

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"Люксембург имел лучшие шансы на победу. Против значительно более сильного соперника наша сборная знала, как извлечь для себя пользу. В целом Украина доминировала, но Люксембург не прятался, играл отлично, а в первом тайме имел даже больше возможностей забить.

"Непосредственно перед вторым голом, который проиграл нам игру, мы сами могли повести в счете. Мы играли не как Люксембург, а на три уровня выше. Нам таких результатов уже недостаточно. Если бы соперник сыграл лучше, я был бы доволен этим итогом, но это не тот случай. Выступление нашей команды был роскошным, а на табло 1:2", – сказал после игры главный тренер Люк Хольц.

После перерыва Люксембург лучше вошел в игру, а Украина угрожала только со стандартов. Однако со временем у хозяев исчезали силы. Украина усилила давление, Люксембург отстаивал результат. В конце встречи ребята Хольца могли вырвать победу, однако все завершилось роковым штрафным, который привел к автоголу Родригеса", – пишет самое популярное издание Люксембурга.

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Французская версия Luxemburger Wort считает, что Люксембург был жестоко побежден в дополнительное время. "Яркий Жерсон Родригес стал несчастным героем", но получил вторую высшую оценку в противостоянии от издания (7,5).

"Один из лучших матчей за много лет против соперника, который нам раньше был не под силу. Этот матч стал отличной рекламой футбола, чтобы больше людей приходило на трибуны", – добавляет журналист Кристоф Наден, который оценил поединок в 15 баллов из 20.

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"Люксембург выглядел еще лучше, чем с Литвой тремя днями ранее, и был в шаге от того, чтобы вырвать победу, создав много моментов и показав класс.

Потеряно. Парализовано. Украинцы не могли вырвать победу в последний отрезок встречи. Чем больше они неуклюже пытались приблизиться к воротам Мориса, тем более опасными становились наши контратаки. А потом финский судья на 92-й минуте зафиксировал фол, которого не было.

Особенный в этом матче Жерсон Фернандес находился в эйфории, поэтому первым выпрыгнул на мяч и отправил его в свои ворота. Украинцы почувствовали облегчение от своего маленького ограбления. Они вышли на первое место в группе, которое больше заслужил Люксембург.

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Финальный свисток зафиксировал такую ​​картину: форвард гостей Мораес утешал разбитого Жерсона Фернандеса. Занавес – поражение, которое должно было быть ничьей, а могло стать и победой. Однако этот поединок останется в голове даже дольше, чем нулевая ничья против будущих чемпионов мира французов в Тулузе полтора года назад.

В понедельник вечером "красные львы" создали столько же голевых шансов, как и 45-миллионная страна с обладателем "Золотого мяча" во главе, в которой политическая ситуация не позволяет унижать свой имидж на международной арене, в том числе и в спорте. Тем более против такого соперника", – говорится в эмоциональном материале Le Quotidien.

L'Essentiel: Люксембург потерпел жестокое поражение

"Сборная была первой в группе и выступала против довольно престижного соперника, но трибуны Жози Бартель заполнили лишь наполовину. Впрочем, шоу, которое выдала команда, должно в дальнейшем убедить даже самых скептически настроенных болельщиков.

Творческий и активный Жерсон Родригес заслужил лучшего, на равных играя с Украиной в плане физики и техники. Он был энергичным от начала до конца встречи, мог принести победу. В итоге принес... Украине, замкнув в собственные ворота подачу Малиновского. Жестоко, ведь Люксембург провел один из лучших домашних матчей за последние годы", – пишет франкоязычный портал.

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