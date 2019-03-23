"Кріштіану та Португалія зіткнулися з гігантом". Збірна України шокувала європейські ЗМІ, феєричні компліменти Пятову

Команда Андрія Шевченка на виїзді зупинила чинних чемпіонів Європи – нульова нічия проти Португалії з Роналду. Місцева преса розчарована результатом, а світові видання вихваляють нашого голкіпера.

A Bola: Обличчя розчарування

Відома португальська спортивна газета вийшла з засмученим Роналду на першій сторінці та красномовним заголовком. "Чемпіони встали не з тієї ноги на старті відбору до Євро", – додає видання поруч з сумними нулями. "Розкішний виступ Пятова (та бліда гра Селесао) призвів до нульового підсумку", – пояснюють ситуацію для читачів.

Онлайн-версія A Bola звіт матчу назвала гучними та трішки образливими для нас словами: "Український автобус завадив розпочати кваліфікацію з перемоги".

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Record: Холостий порох

Фронтпейдж іншої лісабонської газети також прикрасили фрустрованим Кріштіану та ефектним описом невдачі. Видання акцентує увагу на статистиці: "Португалія завдала 17 ударів по воротах, подала 18 кутових, але стартувала погано. Після відбору до Євро-2000 збірна не розпочинала кваліфікацію з перемоги".

Сайт Record розбирає дії арбітра в ключових епізодах, називаючи їх в основному правильними, відзначає, що натхнення португальських футболістів заснуло, та хвалить команду Шевченка: "Маленький щит вразив Роналду розміром і вимогою величезних зусиль".

O Jogo: Черговий поганий старт

Ще один кадр засмученого українцями Роналду заповнив головну сторінку центральної спортивної газети Порту. "Збірна знову не перемогла в першому матчі, як і на Євро-2016 та ЧС-2018", – пише видання.

В онлайн-версії O Jogo заголовок звіту наступний: "Важливий лише підсумок, але Португалія стартувала погано". "Підопічні Фернанду Сантуша домінували майже весь матч, однак трансформувати свою перевагу в гол не зуміли", – повідомляє місцевий журналіст.

Португалія – Україна: післяматчева прес-конференція Андрія Шевченка

Іноземні ЗМІ також не могли пройти повз невдачу чинних чемпіонів Європи. Найбільше уваги матчу приділили, звичайно, іспанці.

AS: Кріштіану та Португалія зіткнулися з гігантом – Пятовим

"Повернення Роналду в збірну виявилося не таким, як мріяв сам гравець Ювентуса чи його земляки. Португалія влаштувала проти України облаву на всі 90 хвилин, але хлопці Шевченка вистояли та зберегли ворота "сухими" завдяки відмінній грі свого голкіпера Пятова", – пише популярний іспанський ресурс.

Marca: Пятов зіпсував Кріштіану повернення

Провідне спортивне видання Піренейського півострова також вправляється у компліментах нашому голкіперу, якого називає і "гігантом Пятовим", і "чорною дірою, яка поглинула удари португальців".

"На Да Луж монета впала в рукавиці Пятова, який стиснув її, щоб видавити сік та принести Україні дуже важливе очко в найскладнішому матчі кваліфікації. План Шеви спрацював на відмінно. Оцінка чудова, а не фантастична тільки тому, що після виснаження Португалії його підопічні змарнували свої випади".

Португалія – Україна – 0:0 – відеоогляд матчу

Італійська преса також відзначає подвиг України проти топ-зірки Серії А. Всі три головні газети Апеннін прокоментували нічию в Португалії.

La Gazzetta dello Sport: "Шева стримав Кріштіану".

Tuttosport: "КР7 недостатньо для Португалії, Пятов може більше за Роналду – український голкіпер зіпсував йому повернення в збірну".

Corriere dello Sport: "Роналду повернувся, а Португалія – ні". Попри сьогоднішній матч збірної Італії, римське видання знайшло місце несподіваному результату за участю "синьо-жовтих" на головній сторінці.

Англійські ЗМІ, захоплені феєричною перемогою своєї збірної над Чехією, також згадали про невдачу найкращого футболіста світу. Sky Sports інформує, що "голкіпер збірної України Андрій Пятов стримав Португалію, перш ніж у чемпіонів Європи закінчилися ідеї". The Guardian характеризує збірну України наполегливою, що й принесло результат проти Португалії.

Німецька преса не змарнувала можливості вколоти Кріштіану. "Стерлінг оформив хет-трик, Грізманн забив гол мрії, і тільки Роналду провалив камбек у збірну Португалії", – пише Bild. Стриманіший Kicker акцентує увагу на "блискучому параді сейвів Пятова" та відзначає, що господарям забракло натхнення.

"Португалія та Кріштіану наткнулися на Україну, гості повинні дякувати своєму воротареві", – вважає провідне французьке видання L'Equipe.