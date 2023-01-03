"Мій відхід з Оцелула стався за обопільною згодою без будь-яких проблем. Ще місяць тому я почав вести переговори з іншим клубом з Індонезії. Я розумів, що не буду розмовляти з Оцелулом про розірвання контракту, доки не буде якоїсь конкретики, бо міг залишитися, тоді треба було б чекати на свій шанс і доводити право на місце в складі.

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Коли ж дійшло до конкретики, ми зустрілися з тренером і вирішили розійтися. В Оцелулі була заборгованість за три місяці, а в разі мого відходу мали виплатити відступні. Я відмовився від них, запропонував просто закрити борги. Ми потиснули один одному руки. Розійшлись без жодних скандалів, це можна дізнатися з усіх доступних каналів. Зарплату мені виплатили, побажали удачі в новому клубі.

Наразі я вже пройшов медогляд і незабаром маю підписати контракт із новим клубом. Вони попросили мене прилетіти раніше, ми з дружиною провели Новий рік у літаку і зараз перебуваємо в Індонезії. Те, що мій відхід з Оцелула якимось чином пов'язаний з інтерв'ю румунським ЗМІ, – неправда. Насправді це інтерв'ю я дав ще півтора місяця тому. Тоді я ще не думав про перехід.

Мені зателефонували румунські журналісти, попросили розповісти про адаптацію в команді. Потім запитали мене про війну в Україні. Я не хотів порушувати цю тему, але вони сказали, що румунам цікаво. Сказав їм, що є хороші й погані люди в кожній країні світу. Я сказав конкретно: якщо росіяни (не говорив "хороші", "нормальні" або "погані") вважають, що вони не хочуть війни, то повинні щось зробити, а не тільки говорити "ми хороші, ми не хочемо війни". Це все розмови з їхнього боку, а треба дії.

Цим інтерв'ю я хотів достукатися до тих росіян, які не хочуть війни (якщо залишилися такі), щоб вони перестали сумніватися, а щось зробили для припинення війни. При цьому я спілкувався з румунськими журналістами англійською мовою, а вони неправильно переклали мої слова. Вони з усієї розмови про війну вирішили вибрати кілька слів. Для них слова не мають такого значення, як для нас. Тому так і вийшло. Ми не тільки не можемо назвати росіян хорошими і "миролюбними", ми взагалі не можемо називати їх ніяк", – цитує Бохашвілі FanDay.

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