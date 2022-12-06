"Кейсуке Хонда передбачив наше чемпіонство": порада Мудрику, смерть президента та екзотика від українця
20:45 - Читать на русском
Олег Старинський – український тренер, який очолює клуб Пномпень Краун із Камбоджі. Днями його команда вдруге поспіль стала чемпіоном місцевої Прем'єр-ліги.
Про екзотику місцевого футболу, вплив японської легенди Кейсуке Хонди, проукраїнські погляди камбоджійців, своє режисерсько-журналістське минуле і не лише Старинський охоче розповів в ексклюзивному інтерв'ю головному редактору "Футбол 24" Олегу Бабію.
Український наставник виграв чемпіонат Камбоджі – другий поспіль титул для екс-тренера Шахтаря
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