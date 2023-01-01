Форвард Євген Бохашвілі залишився без клубу у новому році.

Оцелул на своєму офіційному сайті повідомив, що клуб розірвав угоду з Євгеном Бохашвілі.

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Сторони розірвали контракт за спільною згодою сторін. Додамо, що українець виступав за румунський клуб лише з серпня 2022 року, встиг зіграти в 13 матчах, записавши до свого активу 3 голи та 2 асисти.

Додамо, що 29-річний нападник в Україні встиг пограти за Дніпро, Кривбас, Карпати, Волинь, Нафтовик та Рух. За кордоном Бохашвілі грав за Торпедо Кутаїсі (Грузія), Мінськ (Білорусь), Слеман та Персоперію (Індонезія), Паханг (Малайзія) та Нам Дінь (В'єтнам).

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