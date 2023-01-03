"Мой уход из Оцелула произошел по обоюдному согласию без каких-либо проблем. Еще месяц назад я начал вести переговоры с другим клубом из Индонезии. Я понимал, что не буду разговаривать с Оцелулом о расторжении контракта, пока не будет какой-либо конкретики, потому что мог остаться, тогда надо было бы ждать своего шанса и доказывать право на место в составе.

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Когда же дошло до конкретики, мы встретились с тренером и решили разойтись. В Оцелуле была задолженность за три месяца, а в случае моего ухода должны были выплатить отступные. Я отказался от них, предложил просто закрыть долги. Мы пожали друг другу руки. Разошлись без всяких скандалов, это можно узнать по всем доступным каналам. Зарплату мне выплатили, пожелали удачи в новом клубе.

Сейчас я уже прошел медосмотр и вскоре должен подписать контракт с новым клубом. Они попросили меня прилететь раньше, мы с женой провели Новый год в самолете и сейчас находимся в Индонезии. То, что мой уход из Оцелула каким-то образом связан с интервью румынским СМИ – неправда. На самом деле, это интервью я дал еще полтора месяца назад. Тогда я еще не думал о переходе.

Мне позвонили румынские журналисты, попросили рассказать об адаптации в команде. Потом спросили меня о войне в Украине. Я не хотел поднимать эту тему, но они сказали, что румынам интересно. Сказал им, что есть хорошие и плохие люди в каждой стране мира. Я сказал конкретно: если россияне (не говорил "хорошие", "нормальные" или "плохие") считают, что они не хотят войны, то должны что-то сделать, а не только говорить "мы хорошие, мы не хотим войны". Это все разговоры с их стороны, а нужны действия.

Этим интервью я хотел достучаться до тех россиян, которые не хотят войны (если остались такие), чтобы они перестали сомневаться, а что-то сделали для прекращения войны. При этом я общался с румынскими журналистами на английском языке, а они неправильно перевели мои слова. Они из всего разговора о войне решили выбрать несколько слов. Для них слова не имеют такого значения, как для нас. Потому так и получилось. Мы не только не можем назвать россиян хорошими и "миролюбивыми", мы вообще не можем называть их никак", – цитирует Бохашвили FanDay .