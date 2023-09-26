"Справа була пів року тому, коли мій попередній контракт із Ділою добігав кінця. Після закінчення першого року мені все подобалося. Я вийшов із пропозицією до керівництва: "Хочете, я підпишу контракт 1+1, але цифра трохи зміниться?" Вони сказали, що їх усе влаштовує. Допрацюємо ще рік на старій цифрі і я пішов їм назустріч. Справа була за малим – збільшити зарплату на один пункт – і я б перепідписав контракт із Ділою із запасом на два роки. Вони на це не пішли.

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Потім закінчився контракт. Мені надійшла пропозиція із зарплатою втричі більшою, ніж я отримував у Грузії. Я поінформував Ділу, що залишаю клуб, тому що там ставлять завдання чемпіонство. За цифрами прийнятно. Просто, що довелося б їхати в Азію на хорошу зарплату. Вони мені сказали: "Андрію, ти можеш по-братськи залишитися ще на рік на наших умовах?" Вони навіть не запитали мене, що я хочу або як я бачу цю ситуацію.

Мені чітко сказали, що піднімуть зарплату на 1 тисячу доларів і більше вони не можуть: "Але якщо хочеш, ми впишемо тобі в контракт пункт, згідно з яким ти можеш викупити свій контракт після єврокубків. Тобі надійде вигідніша пропозиція і ти можеш викупити свій контракт за 25 тисяч доларів". Це вони запропонували, тому що я пішов на зниження зарплати в 3-4 рази, ніж мені пропонували. Я пішов на ці умови, тому що вклав у цю команду душу і хотілося чогось досягти в Європі.

Вони слізно мене благали: "Андрію, більше ми тобі запропонувати не можемо". Була така ситуація, що в категоричній формі мені сказали – погоджуєшся чи ні. Моїй родині дуже комфортно в Грузії. Дитина пішла до школи, тому довелося піти на умови Діли і працювати далі.

В які азійські країни запрошували? Казахстан, Узбекистан, Китай. Це були клуби, які ставлять серйозні завдання і в чемпіонаті, і в єврокубках. Із Узбекистаном і Китаєм ішлося про участь у Лізі чемпіонів АФК. Фінансова складова і рівень комплектації були на вищому рівні. Умови пропонувалися хороші. Просто мені хотілося щось довести з Ділою. Я душу вклав у цей клуб", – зізнався Демченко в інтерв'ю sport-express.ua.

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