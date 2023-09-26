"Дело было полгода назад, когда мой предыдущий контракт с Дилой подходил к концу. По окончании первого года мне все нравилось. Я вышел с предложением к руководству: "Хотите, я подпишу контракт 1+1, но цифра немного изменится?" Они сказали, что их все устраивает. Доработаем еще год на старой цифре и я пошел им навстречу. Дело было за малым – увеличить зарплату на один пункт – и я бы переподписал контракт с Дилой с запасом на два года. Они на это не пошли.

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Потом закончился контракт. Мне поступило предложение с зарплатой втрое большей, чем я получал в Грузии. Я проинформировал Дилу, что покидаю клуб, потому что там ставят задачу чемпионство. По цифрам приемлемо. Просто, что пришлось бы ехать в Азию на хорошую зарплату. Они мне сказали: "Андрей, ты можешь по-братски остаться еще на год на наших условиях?" Они даже не спросили меня, что я хочу или как я вижу эту ситуацию.

Мне четко сказали, что поднимут зарплату на 1 тысячу долларов и больше они не могут: "Но если хочешь, мы впишем тебе в контракт пункт, согласно которому ты можешь выкупить свой контракт после еврокубков. Тебе поступит более выгодное предложение и ты можешь выкупить свой контракт за 25 тысяч долларов". Это они предложили, потому что я пошел на снижение зарплаты в 3-4 раза, чем мне предлагали. Я пошел на эти условия, потому что вложил в эту команду душу и хотелось чего-то достичь в Европе.

Они слезно меня умоляли: "Андрей, больше мы тебе предложить не можем". Была такая ситуация, что в категорической форме мне сказали – соглашаешься или нет. Моей семье очень комфортно в Грузии. Ребенок пошел в школу, поэтому пришлось пойти на условия Дилы и работать дальше.

В какие азиатские страны приглашали? Казахстан, Узбекистан, Китай. Это были клубы, которые ставят серьезные задачи и в чемпионате, и в еврокубках. С Узбекистаном и Китаем речь шла об участии в Лиге чемпионов АФК. Финансовая составляющая и уровень комплектации были на высшем уровне. Условия предлагались хорошие. Просто мне хотелось что-то доказать с Дилой. Я душу вложил в этот клуб", – признался Демченко в интервью sport-express.ua.

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