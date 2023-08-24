Динамо Батумі офіційно оголосило про призначення українського фахівця. Контракт розрахований до кінця 2025 року.

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Попереднім клубом Демченка була Діла Горі, яку він тренував зі січня 2021 року. У минулому сезоні українець виграв бронзові медалі чемпіонату Грузії та гарантував команді кваліфікацію Ліги конференцій. Там Діла на стадії другого раунду розібралася з полтавською Ворсклою, але наступний суперник, АПОЕЛ, виявився нездоланною перешкодою.

Динамо Батумі є чинним віце-чемпіоном Грузії і зараз очолює турнірну таблицю з 5 очками переваги за 15 турів до фінішу. У новій команді Демченко тренуватиме українського хавбека Івана Литвиненка та вінгера Георгія Цітаішвілі, якого орендували у київського Динамо.

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