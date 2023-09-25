У неділю луганська Зоря приймала у Львові СК Дніпро-1. Долю протистояння вирішив єдиний гол гравця номінальних гостей Ігоря Когута. Після поєдинку капітан дніпрян Олександр Сваток поділився з Футбол 24 враженнями від матчу на стадіоні Україна.

– Складна гра з дуже гарним суперником. У першому таймі нам більше вдавалося, активніше створювали, та у другій половині Зоря додала, тож нам було складніше. Добре, що так закінчили.

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– На старті сезону Дніпро-1 перебуває незвично низько у турнірній таблиці. Заглядали туди?

– Точилося багато розмов про те, що ми внизу… Ми самі розуміємо, що треба працювати. Звичайно, можна почати говорити і розповідати щось, але у цьому немає сенсу. Маємо наполегливо тренуватися та здобувати очки. Сьогодні нам це вдалося.

– У вас була смуга з чотирьох матчів без перемог.

– У кожному турі Дніпро-1 має ідентичне завдання – вигравати. Не винятком був і матч проти Зорі. Добре, що виграли. Сподіваюся, це нам допоможе. Нам також хочеться стабільно перемагати, перебувати серед лідерів і грати у єврокубках.

– Можливо, саме втома Зорі далася сьогодні взнаки. У четвер луганці мали важкий матч з Гентом. Як гадаєте?

– Як на мене, футболісти Зорі добре готові у фізичному плані. Я б не сказав, що відчувалася їхня втома. А взагалі нам це знайомо. У минулому сезоні Дніпро-1 мав аналогічний графік. Однак можна й позитив знайти. Коли багато ігор, то навантаження на тренуваннях менші. Відновлюєшся за два-три дні і вже все нормально.

– Для нового тренерського штабу на чолі з Юрієм Максимовим це дебютна перемога. Як вам працюється?

– Ми ще перебуваємо на стадії знайомства і робимо перші кроки в контексті розуміння вимог нового тренерського штабу. Але помітно, що у майбутньому наша спільна робота має дати результат.

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– Кілька років тому ви грали за Зорю. Цей матч можна було назвати принциповим для вас?

– У мене залишилися приємні спогади про Зорю. Я провів там чудовий час, у клубі в мене багато знайомих. Приємно було сьогодні проти них зіграти. Але я не скажу, що це додавало якоїсь принциповості.

– Злива під час матчу суттєво заважала футболістам?

– До речі, хочу відзначити, що на стадіоні Україна – непогана поляна. Після дощу навіть м'яч почав швидше рухатися. Місцями газон був жорсткішим, десь м'якшим. Та загалом можу сказати, що дощ зіграв нам на руку.

– Віднедавна ваша команда повернулася у рідне місто та базується у Дніпрі. З огляду на інформацію про те, що не всі гравці хотіли повертатися, як вам такі умови?

– Крім самого переїзду, більше нічого складного. Я це теж читав, не знаю… Мені було б цікаво поспілкуватися з тією людиною, яка це поширює. Чому вона так вирішила? Хто їй таке сказав, що ми не хочемо їхати у Дніпро? Це не так. Просто є деякі працівники медіа, які хочуть, мабуть, піарнутися і поширюють такі речі.

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