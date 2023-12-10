"Були розмови, які можна було розвинути і дійти до згоди. Це не було щось недосяжне, це була абсолютна досяжна ціль.

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Позиція скаута в Ньюкаслі. Зона роботи – регіон Східної Європи. Мені допоміг мій друг Алекс, а як він вийшов на них – не знаю.

Коли я йшов з Металіста, то розумів, що буду робити далі. Була домовленість на навчання в інституті Кройфа в Барселоні або Амстердамі (станом на літо 2022 року). Можна було вступати в переговори з Ньюкаслом, але почалася війна, який Ньюкасл?" – розповів Колісник в інтерв'ю "ТаТоТаке".

Нагадаємо, фахівець в липні 2023 року приєднався до ЛНЗ, ставши технічним директором черкаського клубу. До його обов'язків входить побудова аналітично-скаутського відділу та розвиток структури клубу. До слова, в Андрія є тренерська ліцензія УЄФА категорії В.

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