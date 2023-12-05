Одна з найбільш яскравих команд Європи поточного сезону – леверкузенський Байєр. "Фармацевти" не лише претендують на повернення у Лігу чемпіонів наступного сезону, а й борються за перемогу в Бундеслізі.

Хабі Алонсо, Віктор Боніфейс, Алекс Грімальдо, Джеремі Фрімпонг – про усіх цих героїв нинішнього шаленого Байєра пишуть ледь не щодня. Вони є безпосередніми творцями однієї з головних сенсацій Бундесліги. Проте до цієї компанії варто було б додати ще одного персонажа. Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про Сімона Рольфеса, спортивного директора леверкузенського Байєра.

16 травня 2015-го на Бай-арені було багато сліз. Після матчу з Хоффенхаймом (2:0) у центрі поля з'явився капітан Байєра Сімон Рольфес у супроводі дружини Дженні та двох доньок Лівії Марі та Вікторії-Амелі. "Не люблю такі моменти, але це була чудова прощальна гра", – сказав 33-річний Рольфес. Коли Сімона замінили на 77-й хвилині, стадіон організував своїй легенді овацію. Завершальны хвилини поєдинку Рольфес провів із дочкою Лівією Марі на лаві запасних. А потім його нагородили статусом почесного капітана Байєра. Слідом за іншими клубними центуріонами Кірстеном, Рамеловим і Шнайдером.

У сім'ї легенди Байєра от-от чекали на поповнення – Сімон та Дженні готувалися до народження третьої доньки. Поява на світ двох перших дітей була символічною. Вперше Рольфес став батьком напередодні ЧС-2010, а друга його донька народилася за день до гри з Вердером. Саме у Бремені Сімон колись розпочинав великий футбольний шлях. А тоді, 2012-го, натхненний чудовою звісткою, Рольфес забив у ворота "музик".

Після виваженого рішення про прощання з футболом Сімон відпочивав лише протягом двох місяців. Згодом він заснував компанію, яка займалася консультацією екс-колег у спортивній та фінансовій сферах. У партнери Сімон взяв фінансового експерта Маркуса Ельзессера. Спільно вони також інвестували кошти в підприємство, що спеціалізується на системі визначення гола (goal-line technology).

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"Я ніколи не був такою людиною, яка витрачала всі свої гроші, – ділився Рольфес. – Мене виховували з відчуттям ощадливості. У дитинстві я не мав багато грошей, і я завжди дбав про них. Та я ніколи не потребував їх у великій кількості і, наприклад, у підлітковий період, не хотів найкращого одягу, безлічі компакт-дисків чи ще чогось. З роками це не змінилося. Звичайно, тепер я можу дозволити собі час від часу купувати щось особливе. Але я не той, хто багато витрачає".

У вільний час Рольфес шукав себе у якості телевізійного експерта та закінчив дворічний курс УЄФА з менеджменту. Темою випускної роботи Сімон обрав функціонування футбольних академій Європи. Він відвідав кілька клубів (Барселону, Атлетіко та ПСВ), спілкувався з менеджерами та керівниками молодіжних команд та вивчав концепції розвитку молоді.

2018-го Байєр оголосив про велике повернення Рольфеса у клуб в ролі керівника одного з відділів, а через чотири роки Сімон замінив на посаді спортивного директора Руді Фьоллєра.

До роботи функціонера Рольфес готував себе завчасно. До раннього прощання з кар'єрою футболіста хавбека наблизила травма коліна 2010-го, через яку він пропустив майже рік і пролетів повз чемпіонат світу.

Я зрозумів, що повинен добре піклуватися про себе, – пояснював Сімон. – Я міг би ще два-три роки грати на високому рівні. Але це була моя інвестиція в здорове майбутнє. Зрештою, я хочу залишатися у формі, коли мені буде 50, і кататися на велосипеді чи грати в теніс зі своїми дочками.

Сімон народився у сім’ї вчителів, був зразковим учнем у школі (обожнював фізику), а також любив футбол. У 17 потрапив у "молодіжку" Вердера, проте за основу провів лише один матч. Зате який! Рольфес зіграв у єврокубках проти донецького Металурга. Він взяв участь у побитті МетаДона з рахунком 8:0. Того жахливого для донеччан вечора дебютант не забив, але відзначився жовтою карткою.

Транзитом через Алеманію хавбек перебрався у Байєр, де провів десять сезонів і став свідком сімох змін тренерів. Із леверкузенцями Рольфес відіграв два сезони у Лізі Європи і в 14 матчах оформив гол+пас. На цих показниках варто зупинитися окремо, адже дві результативні дії Сімон зробив у двох матчах з харківським Металістом 2011-го.

Того ж року "фармацевти" повернулися у Лігу чемпіонів після шести сезонів відсутності. Найбільш гаряче було 2013-го, коли жереб відправив Байєр у групу до Шахтаря, Манчестер Юнайтед і Реал Сосьєдада. Перше коло групового етапу виявилося епічним для Рольфеса. Загалом у 20-ти матчах ЛЧ Сімон відзначився трьома м'ячами. І їх усіх він вмістив саме у трьох перших поєдинках того сезону.

Все розпочалося на Олд Траффорд, де капітан зрівняв рахунок після передачі Хин Мін Сона. Однак того вечора МЮ переміг 4:2. Через два тижні Рольфес знову забив – цього разу у ворота Реал Сосьєдада (2:1). А у наступному турі постраждав Шахтар – Сімон реалізував пенальті у ворота донеччан, які згоріли у Леверкузені 0:4. Байєр вийшов з групи, однак у плей-оф потрапив на ПСЖ і припинив боротьбу. У наступному сезоні Рольфес мучився з травмою, тож у Лізі чемпіонів грав зовсім мало. "Фармацевти" знову пробилися до 1/8 фіналу, проте вибули у серії пенальті в протистоянні з Атлетіко. Рольфес свій удар реалізував, та цього було мало.

Якось у Рольфеса поцікавилися – чого йому найбільше бракує з його футбольного минулого. "Ночей Ліги чемпіонів. Тієї особливої атмосфери, коли ти виходиш на поле, бачиш прожектори, а потім біжиш по трохи мокрому газону. Це завжди був особливий момент для мене", – відповів капітан Байєра.

Якщо для Леверкузена Сімон став своєрідною іконою, то в національній команді він був далеким від провідної ролі. З одного боку, Рольфес має звання віце-чемпіона Європи. З іншого – його внесок у срібло ЄВРО-2008 не є ключовим. Хавбек Байєра відіграв у двох поєдинках того турніру: чвертьфіналі та півфіналі.

За п’ять років виступів за збірну Німеччини Рольфес провів 26 матчів і відзначився двома голами. Знову не обійшлося без участі України, як це було з Металістом та Шахтарем. У передостанньому матчі за Бундестім Рольфес забив у ворота Олександра Рибки. Фантастичне відкриття НСК Олімпійський 11/11/2011-го завершилося видовищними 3:3.

Рольфесу часто діставалося за надто м’яку манеру гри без великої кількості фолів. Чимало критиків інакше уявляли класичну "шістку", яка має відбирати м’ячі і стелитися у жорстких підкатах. "Ми намагаємося відбирати м'яч колективно, тому немає потреби фолити", – пояснював хавбек.

Здається, Рольфес лише одного разу не зумів опанувати себе, коли отримав єдине вилучення у кар’єрі. У поєдинку з Фортуною Сімон вийшов на заміну у другому таймі і вже через 75 секунд пішов відпочивати – Фелікс Брих покарав Рольфеса за грубий підкат однією з найшвидших червоних карток в історії Бундесліги.

Тренери відзначали цілеспрямованість Рольфеса. Ця риса була у нього змалечку. Якось він побився об заклад з одним зі своїх трьох братів. Хлопці домовилися – якщо малий зможе набити м’яч 3000 разів, то у подарунок від старшого брата отримає Adidas Tricolore, офіційний м’яч чемпіонату світу 1998-го. Звичайно, Сімон виграв парі.

"У мене завжди був намір навчитися якомога більше, щоб отримати велику базу знань та навичок", – розповідав Рольфес. Зараз ці знання він використовує у статусі топ-менеджера нової генерації і встановив правильний вектор розвитку клубу. Вдала трансферна політика та запрошення на пост головного тренера Хабі Алонсо – ключові рішення, які створили нинішній Байєр.

Люди, котрі близько знають Рольфеса, кажуть, що не сумнівалися у фаховості Сімона. Мовляв, інакше й бути не могло – футболіст, який періодично відвідував міську бібліотеку після матчів, очевидно, готував себе до того, що робитиме у 40 років. Зараз Сімону 41 і робить він дійсно щось велике. Як футболісту Рольфесу не вдалося виграти з Байєром жодного титулу. Проте як функціонер він має усі шанси зняти прокляття "Неверкузена".