"Были разговоры, которые можно было развить и прийти к согласию. Это не было что-то недостижимое, это была абсолютная достижимая цель.

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Позиция скаута в Ньюкасле. Зона работы – регион Восточной Европы. Мне помог мой друг Алекс, а как он вышел на них – не знаю.

Когда я уходил из Металлиста, то понимал, что буду делать дальше. Была договоренность на обучение в институте Кройфа в Барселоне или Амстердаме (по состоянию на лето 2022 года). Можно было вступать в переговоры с Ньюкаслом, но началась война, какой Ньюкасл?" – рассказал Колесник в интервью "ТаТоТаке".

Напомним, специалист в июле 2023 года присоединился к ЛНЗ, став техническим директором черкасского клуба. В его обязанности входит построение аналитически-скаутского отдела и развитие структуры клуба. К слову, у Андрея есть тренерская лицензия УЕФА категории В.

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