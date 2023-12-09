ЛНЗ уже під час зимової паузи буде в одному трансферному діапазоні з Поліссям та Карпатами, повідомляє ПРОФУТБОЛ Digital.

Новачок УПЛ підпише забивного легіонера з Європи – на бомбардира претендували більш імениті клуби

Футболістів черкаського клубу підбирали під Олександра Ковпака, натомість нинішній наставник – Олег Дулуб – має іншу стратегію та бачення розвитку команди. Білоруському фахівцю пообіцяли гроші на трансфери, щоб нав'язати представникам УПЛ боротьбу за вищі місця у турнірній таблиці чемпіонату України.

Взимку ЛНЗ буде готовий платити 500-600 тисяч (не гривень) за якісного футболіста. Нині клуб проводить селекцію, його скаути їздили в балканські країни на перегляд гравців. Тренерський штаб встановив певні критерії для потенційних новачків: футболіст повинен бути в основній обоймі своєї команди та зіграти певну кількість матчів протягом останнього часу.

За інформацією джерела, у сезоні 2024/25 ЛНЗ планують перетворити на "ще один потенційний суперклуб в плані своїх можливостей в чемпіонаті України" – бюджет черкаського клубу можна буде порівняти з бюджетом Полісся.

Нагадаємо, після 16-ти турів команда Олега Дулуба набрала 20 очок і посідає у турнірній таблиці УПЛ дев'яту сходинку.

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