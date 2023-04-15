Українському арбітру довірили матч Західної конференції МЛС між Далласом і Реалом Солт-Лейк, інформує офіційний сайт ліги. Старт поєдинку о 3:30 за київським часом в ніч з 15 на 16 квітня.

Кривцов: Люди думають, що Бекхеми у мене на задньому дворі засмагають

Бойку 45 років, що вважається доволі поважним віком для футбольних рефері. Суддівську бригаду доповнять 2 американці і канадець. Даллас посідає четверту сходинку конференції, а Реал СЛ йде десятим.

Додамо, що Бойко востаннє судив на Батьківщині в грудні 2021 року (матч Рух – Ворскла). Потім українець мав кілька призначень на єврокубки, наприкінці 2022-го оголосив про завершення міжнародної кар'єри і емігрував до США. Спочатку наш представник працював у нижчих дивізіонах Америки, але доволі швидко дослужився до дебюту головним на рівні МЛС (раніше вже було призначення резервним)

Кувейтський скандал української легенди: шейх проти Ступара і скасований гол Жиресса