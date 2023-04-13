"Після тренування займались у фітнес-залі, я робив якусь вправу і відчув на собі погляд з-за спини. Повертаюсь, а там стоїть Девід і чекає, коли я закінчу, щоб познайомитись, адже це була наша перша зустріч.

Українець потрапив до команди тижня в США

Подякував йому за те, що він підтримує Україну. За те, що він у перші дні війни віддав свій Instagram лікарці з Харкова. А він мені відповів: "Ми повинні це робити, показувати і підтримувати Україну".

Як часто він поруч з командою? Він двічі приїжджав на базу. Багато людей просили в мене ігрову футболку з його автографом. І навіть була людина, яка просила, щоб обов'язково був автограф і Девіда, і Вікторії Бекхем. Таке враження, що я їх кожен день бачу, особливо Вікторію. Люди думають, що Бекхеми у мене на задньому дворі засмагають.

Як команда реагує на його присутність? Ніяк. Всі розуміють що це співвласник клубу та дуже відкрита людина. Тож нема такого, що Бекхем приїхав, і треба всі паси точні віддавати. Він теж був футболістом і знає, як це – грати у футбол", – розповів Кривцов в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, Сергій перебрався за океан у січні 2023 року і одразу став основним гравцем Інтер Маямі – українець відіграв у всіх матчах сезону від дзвінка до дзвінка і навіть встиг відзначитись дебютним голом в МЛС.

Кривцов залишається незамінним в Інтер Маямі – українець знову став одним з найкращих