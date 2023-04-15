Украинскому арбитру доверили матч Западной конференции МЛС между Далласом и Реалом Солт-Лейк, сообщает официальный сайт лиги. Старт поединка в 3:30 по киевскому времени в ночь с 15 на 16 апреля.

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Бойко 45 лет, что считается довольно почтенным возрастом для футбольных рефери. Судейскую бригаду дополнят 2 американца и канадец. Даллас занимает четвертое место конференции, а Реал СЛ идет десятым.

Добавим, что Бойко в последний раз судил на Родине в декабре 2021 года (матч Рух – Ворскла). Затем украинец имел несколько назначений на еврокубки, в конце 2022-го объявил о завершении международной карьеры и эмигрировал в США. Сначала наш представитель работал в низших дивизионах Америки, но довольно быстро дослужился до дебюта главным на уровне МЛС (ранее уже было назначение резервным)

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