Екс-форвард Оболоні Артур Мурза вирішив розширити географію своїх виступів і перебрався у країну 404.

Український нападник Артур Мурза перебуває на перегляді у Хімках, повідомив у своєму Telegram-каналі кореспондент "Матч ТВ" Сергій Ільйов.

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За інформацією джерела, 23-річний футболіст вже взяв участь у товариському матчі команди з Крильями Совєтов на зборі в Туреччині.

Після спарингу головний тренер Хімок Андрій Талалаєв сказав: "Переглядали хлопчика – вільного агента. Він тренується з нами. Має коріння з Донбасу та російський паспорт. Думатимемо по ньому ще. Артур Мурза – непоганий футболіст, але рівень готовності, в якому він перебуває, не дозволяє нам сподіватися, що він одразу стане нам помічником".

Нагадаємо, Мурза – уродженець Волновахи Донецької області. Розпочинав займатися футболом в Академії Шахтаря. Першим професіональним клубом став Маріуполь. Грав також за Волинь, Краматорськ, Гірник-Спорт, Оболонь, Металіст, казахські Кизил-Жар та Аксу, литовську Вальмієру. Останній його клубом був австрійський Капфенберг, який він покинув на початку лютого. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

Нагадаємо, раніше на бік росіян перейшов український захисник Євген Радченко, ставши гравцем керченського Океану в тимчасово окупованому Криму, а екс-голкіпер молодіжної збірної України Мирослав Зновенко зіграв у товариському матчі за другу команду московського Спартака.

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