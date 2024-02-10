Український захисник Євген Радченко став гравцем керченського Океану, повідомляє прес-служба кримського клубу.

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Про терміни та умови угоди не повідомляється. У візитці вказано, що 29-річний футболіст вже має російське громадянство.

Нагадаємо, Радченко – вихованець Металіста, в якому і дебютував на професіональному рівні за другу команду у 2013 році. Виступав за харківський Геліос і друголіговий Вовчанськ (який припинив існування після повномасштабного вторгнення окупантів). З липня 2022-го перебував без команди.

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