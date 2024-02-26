Экс-форвард Оболони Артур Мурза решил расширить географию своих выступлений и перебрался в страну 404.

Украинский нападающий Артур Мурза находится на просмотре в Химках, сообщил в своем Telegram-канале корреспондент "Матч ТВ" Сергей Ильев.

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По информации источника, 23-летний футболист уже принял участие в товарищеском матче команды с Крыльями Советов на сборе в Турции.

После спарринга главный тренер Химок Андрей Талалаев сказал: "Просматривали мальчика – свободного агента. Он тренируется с нами. У него корни из Донбасса и российский паспорт. Будем думать по нему еще. Артур Мурза – неплохой футболист, но уровень готовности, в котором он находится, не позволяет нам надеяться, что он сразу станет нам помощником".

Напомним, Мурза – уроженец Волновахи Донецкой области. Начинал заниматься футболом в Академии Шахтера. Первым профессиональным клубом стал Мариуполь. Играл также за Волынь, Краматорск, Горняк-Спорт, Оболонь, Металлист, казахские Кызыл-Жар и Аксу, литовскую Вальмиеру. Последний его клубом был австрийский Капфенберг, который он покинул в начале февраля. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

Напомним, ранее на сторону россиян перешел украинский защитник Евгений Радченко, став игроком керченского Океана во временно оккупированном Крыму, а экс-голкипер молодежной сборной Украины Мирослав Зновенко сыграл в товарищеском матче за вторую команду московского Спартака.

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