Роберт Гегедош поповнив свою колекцію ще одним екзотичним чемпіонатом.

Український нападник Роберт Гегедош продовжить кар'єру в Кеплавіку, повідомляє прес-служба ісландського клубу.

Динамо офіційно відпустило скандального форварда до переможця Кубка Лібертадорес

30-річний форвард приєднався до нової команди у статусі вільного агента. Про терміни контракту не повідомляється.

Нагадаємо, Гегедош – вихованець закарпатського футболу. Встиг пограти за Металіст, Кремінь, Говерлу, Минай, Металіст 1925, Верес, дніпровську Перемогу, польський Гурнік та вірменський Пюнік. Останнім його клубом була мальтійська Санта-Лучія, якій він допоміг уникнути вильоту у нижчий дивізіон. Transfermarkt оцінює українця у 150 тисяч євро.

До слова, Кеплавік у турнірній таблиці чемпіонату Ісландії після 17-ти турів йде останнім, набравши лише 10 очок.

Перша ліга: Маркевич з перемоги дебютував у Карпатах, Лівий берег знищив Гірник-Спорт, новачок прибив Чижевського і Ко