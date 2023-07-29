Нападник Динамо Ерік Рамірес продовжить кар'єру в Атлетіко Насьйональ, повідомляє офіційний сайт колумбійського клубу.

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24-річний форвард виступатиме за нову команду на правах оренди протягом наступного сезону – до 30 червня 2024 року. Фінансові подробиці угоди не повідомляються

До слова, раніше Рамірес заявив, що більше не поїде в Україну і зробить все, щоб призупинити контракт з киянами.

Нагадаємо, Ерік перейшов у Динамо в липні 2021 року за 1,75 млн євро, однак провів за киян лише 7 матчів (гол і асист). Далі були оренди в хіхонський Спортінг і Слован. У лютому 2023-го він повернувся у команду Мірчі Луческу і відіграв у 13 матчах, забивши три м'ячі. Його контракт з киянами чинний до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює його у 700 тисяч євро.

Атлетіко Насьйональ – дворазовий володар Кубка Лібертадорес (1989 і 2016 рр.). Минулого сезону став віце-чемпіоном Колумбії.

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