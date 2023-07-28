У п'ятницю у першому турі другого за силою турніру відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Перша ліга, 1-й тур

МФК Металург – Кремінь – 0:0

Нива Бузова – Агробізнес – 2:1

Голи: Книш, 9, Паламар, 64 – Равлик, 27

Карпати – Хуст – 1:0

Гол: Підлепенець, 23

Вилучення: Мердєєв, 37 (Хуст, друга жовта картка), Фляшко, 77 (Хуст, друга жовта картка)

Лівий берег – Гірник-Спорт – 5:0

Голи: Войцеховський, 22, Сухоручко, 52, 62, Дударенко, 75, Литовченко, 90+3

Нереалізований пенальті: Якимов, 37 (ЛБ)

"Поки що цього достатньо": Маркевич озвучив бюджет Карпат

У першому матчі дня МФК Металург неочікувано розписав нічию з Кременем. Претендент на вихід в УПЛ не знайшов аргументів у домашньому матчі з підопічними Романа Локтіонова і, фактично, втратив 2 очки.

Новачок Першої ліги – Нива Бузова – несподівано здолав Агробізнес, який пропустив минулий сезон через війну. Книш потужним ударом під поперечину вивів господарів вперед вже на початку матчу. Однак, на перерву команди пішли за нічийного рахунку – помилка захисників Бузової поблизу штрафного, суперник відібрав м'яч і вивів Равлика сам на сам.

В середині другого тайму Нива таки дотисла команду Олександра Чижевського і знову вийшла вперед – Паламар добив сферу у сітку після невдалої бісіклети партнера, яка ледь не закінчилась травмою. Більше команди не забивали.

У центральному матчі туру Карпати приймали Хуст. На тренерському містку "левів" дебютував легендарний Мирон Маркевич, який тривалий час залишався без великого футболу. Господарі вийшли вперед в середині першого тайму: бразильський легіонер Ігор Невеш знайшов пасом на правому фланзі Підлепенця, той увірвався у штрафний і влучно пробив над воротарем.

Незадовго до перерви Хуст залишився у меншості – Вадим Мердєєв завалив Саківа і отримав другий "гірчичник". Закарпатці після відпочинку, попри серйозний тиск і друге вилучення, втримали свої ворота сухими і обмежились мінімальною поразкою.

У ще одному поєдинку Лівий берег розгромив Гірник-Спорт. Кияни, які повернулись у великий футбол після річної паузи, оформили свою перевагу в середині першого тайму – Войцеховський вдало замкнув простріл на дальню штангу. На перерву господарі могли йти з рахунком 2:0, але... Спочатку арбітриня Софія Причина, яка стала відомою через поштовх екс-гравця Полісся Вадима Червака, скасувала гол, а згодом, після перегляду VAR, призначила пенальті у ворота Гірник-Спорта. Якимів не зумів переграти кіпера.

По перерві Сухоручко протягом 10 хвилин оформив дубль, а згодом Дударенко добив суперника. Вже у доданий час Литовченко поставивши масну крапку у матчі.

Перша ліга офіційно стартувала: результати дебютних матчів сезону 2023/24