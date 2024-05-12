Чорноморець – Металіст 1925 – 3:0 – відео голів та огляд матчу
20:48 - Читать на русском
Чорноморець розбив Металіст 1925 у матчі 28-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".
завершено
52’ Андрій Штогрін
59’ Богдан Бойчук
Микита Безуглий 22’
22’ Микита Безуглий
52’ Андрій Штогрін
59’ Богдан Бойчук
Металіст 1925 залишився в меншості вже на 22-й хвилині, коли Безуглий влетів ногою в Авагімяна – пряма червона. Одесити повели в рахунку наприкінці першого тайму, коли Васильєв з другої спроби пробив Мозіля.
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По перерві Штогрін завершив класну комбінацію, які гравці Чорноморця розіграли прямо в штрафному суперника. А Бойчук поставив крапку в зустрічі, замкнувши простріл Бадібанги.
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