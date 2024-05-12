Чорноморець розбив Металіст 1925 у матчі 28-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Металіст 1925 залишився в меншості вже на 22-й хвилині, коли Безуглий влетів ногою в Авагімяна – пряма червона. Одесити повели в рахунку наприкінці першого тайму, коли Васильєв з другої спроби пробив Мозіля.

Чорноморець у більшості розбив Металіст 1925, залишивши Скрипника на дні – харків'яни без шансів на порятунок

По перерві Штогрін завершив класну комбінацію, які гравці Чорноморця розіграли прямо в штрафному суперника. А Бойчук поставив крапку в зустрічі, замкнувши простріл Бадібанги.