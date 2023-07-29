Роберт Гегедош пополнил свою коллекцию еще одним экзотическим чемпионатом.

Украинский нападающий Роберт Гегедош продолжит карьеру в Кеплавике, сообщает пресс-служба исландского клуба.

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30-летний форвард присоединился к новой команде в статусе свободного агента. О сроках контракта не сообщается.

Напомним, Гегедош – воспитанник закарпатского футбола. Успел поиграть за Металлист, Кремень, Говерлу, Минай, Металлист 1925, Верес, днепровскую Перемогу, польский Гурник и армянский Пюник. Последним его клубом была мальтийская Санта-Лучия, которой он помог избежать вылета в низший дивизион. Transfermarkt оценивает украинца в 150 тысяч евро.

К слову, Кеплавик в турнирной таблице чемпионата Исландии после 17-ти туров идет последним, набрав лишь 10 очков.

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