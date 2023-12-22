Колонія наших співвітчизників в Англії може поповнитись черговим виконавцем – на олівець до Де Дзербі і Ко потрапив Максим Стрюков.

Скаути англійського Брайтона переглядали гру українського захисника Ганновера U-19 Максима Стрюкова, повідомляє Legioners.ua.

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За інформацією джерела, представники клубу АПЛ відвідали поєдинок юнацької Бундесліги між Ганновером та Ганзою (5:1). У цьому матчі 18-річному оборонцю вдалось відзначитись двома асистами.

Нагадаємо, Стрюков – уродженець Довжанська Луганської області. У 2014 році, після окупації міста, переїхав з родиною у Тернівку (Дніпропетровська область). Виступав за місцевий Темп, згодом перейшов в академію Дніпра. Далі були Мункач і Рух U-19. Після повномасштабного російського вторгнення Максим опинився за кордоном – його кандидатуру розглядали декілька європейських клубів, але він обрав Ганновер.

У поточному сезоні Стрюков провів за саксонців 11 матчів, в яких відзначився двома результативними передачами. Угода футболіста з німцями чинна до літа 2024 року.

До слова, нині в АПЛ виступають п'ятеро українців: Олександр Зінченко (Арсенал), Віталій Миколенко (Евертон), Ілля Забарний (Борнмут), Михайло Мудрик (Челсі) та Єгор Ярмолюк (Брентфорд).

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