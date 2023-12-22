Колония наших соотечественников в сильнейшей лиге мира может пополниться очередным исполнителем – на карандаш к Де Дзерби и Ко попал Максим Стрюков.

Скауты английского Брайтона просматривали игру украинского защитника Ганновера U-19 Максима Стрюкова, сообщает Legioners.ua.

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По информации источника, представители клуба АПЛ посетили поединок юношеской Бундеслиги между Ганновером и Ганзой (5:1). В этом матче 18-летнему игроку удалось отличиться двумя ассистами.

Напомним, Стрюков – уроженец Должанска Луганской области. В 2014 году, после оккупации города, переехал с семьей в Терновку (Днепропетровская область). Выступал за местный Темп, впоследствии перешел в академию Днепра. Далее были Мункач и Рух U-19. После полномасштабного российского вторжения Максим оказался за рубежом – его кандидатуру рассматривали несколько европейских клубов, но он выбрал Ганновер.

В текущем сезоне Стрюков провел за саксонцев 11 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Соглашение футболиста с немцами действует до лета 2024 года.

К слову, ныне в АПЛ выступают пятеро украинцев: Александр Зинченко (Арсенал), Виталий Миколенко (Эвертон), Илья Забарный (Борнмут), Михаил Мудрик (Челси) и Егор Ярмолюк (Брентфорд).

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