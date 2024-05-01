Англійський нападник відзначився голом у ворота Андрія Луніна, вдало реалізувався пенальті. Цей гол став восьмим для Харрі Кейна в Лізі чемпіонів.

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Статистичний портал Opta підрахував, що лідер Баварії брав безпосередню участь в 11 голах у Лізі чемпіонів – вісім голів та три результативні передачі. Кейн став першим англійцем, якому вдалося досягти такого результату у змаганні. Він обійшов за цим показником Девіда Бекхема (сезон 1998/99) та Стівена Джеррарда (2007/08), у яких за системою гол+пас по 10 балів.

У поточному сезоні Кейн провів за Баварію 43 матчі. В активі нападника 43 голи та 11 асистів.

Нагадаємо, перша зустріч між мюнхенцями та Реалом закінчилася внічию 2:2. Матч-відповідь відбудеться 8 травня.

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