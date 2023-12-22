Нападник Руха Сергій Панченко має кілька варіантів продовження кар'єри в Німеччині.

18-річний Панченко потрапив до сфери інтересів одразу трьох клубів з Німеччини, повідомляє Telegram-канал Legioners.UA.

Циганков може опинитися в Барселоні – відома умова, за якої каталонський клуб боротиметься за українця

Йдеться про Уніон Берлін з Бундесліги, а також представників другої Бундесліги – Ганновер та Айнтрахт Брауншвайг. Наразі ніякої конкретики нема.

Додамо, що в поточному сезоні Панченко провів 7 матчів за Рух U-19, зокрема 4 з них у Юнацькій лізі УЄФА (1 гол). Ще 3 поєдинки Сергій зіграв за Рух-2 у Другій лізі (1 результативна передача).

Рух переграв Сараєво і пройшов далі в Юнацькій лізі УЄФА – швидкий пропущений і зіпсований пенальті не зламали українців