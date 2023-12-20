Михайло Мудрик у матчі 1/4 фіналу Кубка англійської ліги проти Ньюкасла з'явився на футбольному полі лише наприкінці другого тайму, коли Челсі поступався з рахунком 0:1. Вже у доданий арбітром час українцю вдалось скористатися помилкою Кірана Тріпп'єра і точним ударом у кут воріт перевести гру у серію післяматчевих пенальті.

В лотереї Мудрику також вдалося відзначитися, розвівши по кутах м'яч і Мартіна Дубравку. Удар Михайла з позначки став останнім у виконанні гравців Челсі – до цього багатостраждальний Тріпп'єр не зумів влучити у площину воріт, а Петровіч парирував удар шотландського ветерана Метью Рітчі. Про бенефіс українця, його роль у нинішньому Челсі і не тільки дивіться у новому випуску YouTube-каналу "Футбол 24".

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