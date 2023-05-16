"Чи спілкуюсь з Кухаревичем? Так, час від часу. Я бачив небагато матчів з його участю. В грі проти мого Сент-Джонстона він себе непогано проявив, забив гол, але Хіберніан тоді програв нам.

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В цілому, він проявляє себе дуже добре, враховуючи специфіку шотландського чемпіонату. Миколі в поточному сезоні трохи не пощастило з травмою. Але за той час, що він отримує в Хіберніані, він показує дуже хороший футбол", – поділився Кучерявий в інтерв'ю Українському футболу.

Зауважимо, що Кухаревич виступає за Хіберніан на правах оренди. У цьому сезоні нападник зіграв у 21 матчі, в яких відзначився 5 голами та 1 асистом.

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