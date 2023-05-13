Каталонці протистояли четвертій команді Іспанії без свого найкращого бомбардира – Таті Кастельяноса (13 голів). Аргентинець і ще шестеро його партнерів, зокрема лідер півзахисту Алейш Гарсія, пропускали матч на Аноеті через пошкодження. Після трьох перемог поспіль Жирона втрутилися у боротьбу за 7-е місце, яке гарантує участь в Лізі конференцій. Суттєве покращення результатів співпало з появою Віктора Циганкова. Українець знову вийшов не незвичній позиції у центрі поля, замість травмованого Алейша.

Реал Сосьєдад – Жирона: склади і онлайн-трансляція матчу Ла Ліги

Перед візитом у Сан-Себастьян "біло-червоні" не перемагали на полі потенційних учасників ЛЧ: нічиї з Барсою та Реалом, поразка від Атлетіко. Місія ускладнювалась ще й тим, що у рідних стінах Сосьєдад поступився лише тричі – Барсі, Бетісу та Вальядоліду. У попередньому турі команда Іманола шокувала вдома Мадрид (2:0). Зважаючи на складні виїзди Атлетіка (Вільяреал) та Райо (Бетіс), Циганков і Ко мали шанс відірватися від прямих конкурентів.

Господарі могли відкрити рахунок вже на 2-й хвилині. Сьорлот накрутив кількох суперників на фланзі, м'яч потрапив до Айєна, а той з лінії штрафного поцілив у стійку. Стартовий натиск басків таки увінчався швидким голом. Рікельме необережно зіграв у власному карному проти Кубо. Японець підставився і отримав поштовх у спину. Рефері одразу ж вказав на "позначку", а капітан Оярсабаль впевнено реалізував пенальті – 1:0.

У Жирони провалювався лівий фланг оборони. Швидкий Кубо знущався над Хаві, а Рікельме не встигав страхувати. Вихованцю Атлетіко дісталося на горіхи від Мічела. Тренер буквально на пальцях показував, як потрібно захищатися. Циганков працював у першій лінії пресингу разом зі Стуані. Українець багато рухався, та переважно – без м'яча. На 20-й хвилині захист Жирони вкотре проспав ривок Сьорлота. Норвежець технічно прибрав Буено, та Давід Лопес у відчайдушному підкаті заблокував удар притул.

Сосьєдад повністю контролював гру і справедливо подвоїв рахунок. Кубо подав на дальню стійку – чемпіон Європи Сілва замкнув у дотик. Це лише другий м'яч зіркового ветерана у поточному сезоні Ла Ліги. Нещасний Хаві Ернандас продовжував отримував передачі за спину. Вже у наступній атаці гостей пожалів Оярсабаль, не виконавши останній пас. Жирона відповіла двома небезпечними стандартами. Реміро рятував після ударів Арнау і Стуані головою. Уругваєць відгукнувся на гостру подачу Циганкова з кутового.

Жирона несподівано відігралася перед самісінькою перервою. Скоротив відставання бразилець Коуту після передачі Циганкова. Орендований у Ман Сіті латераль довго тупцював з м'ячем на місці, а потім несподівано пробив з-під двох. За комірець Реміро, проте не обійшлося без рикошету. Хай там що, українець записав до свого активу 5-й асист у сезоні.

Віктор теж заграв розкутіше. Саме після дальнього пострілу українця Реміро перевів сферу на кутовий. Вже у компенсований час до першого тайму реабілітувався Рікельме. Ро-Ро заробив штрафний і сам же його виконав – Стуані залишалось правильно підставити ногу (2:2). Підопічні Мічела поступово перехопили ініціативу, не поступалися у контролі і навіть частіше пробивали (8:7 до перерви).

Другий тайм розпочався з моментів Сосьсєдада. Кубо розігнав ще одну атаку та вивів Сілву фактично віч-на-віч з Гассанігою. Легенда Ман Сіті пробив прямісінько у воротаря. Тим часом Циганков ефективно допомагав виходити з-під пресингу. Низько опускався, обігрувався з партнерами, атакував вільні зони. Журналіст Cadena SER Ніл Сола не стримав емоцій: "Циганков – це скандал". Статистика українця справді шикарна: 5 виграних єдинобортсв з 6-и, успішний дриблінг (3/4), три ключові передачі, а ще багато роботи на команду.

Tsygankov és un escàndol — Nil Solà (@Nilsola10) May 13, 2023

Після класної гри українця у відборі розпочався швидкий контрвипад гостей, та Коуту відверто завозився з м'ячем. Щоправда, Жирона отримала право на кутовий, який завершився кволим ударом головою. Циганков якісно захищався проти Ле Нормана, якого кличуть у збірну Іспанії. Однак, на 81-й вихованець Динамо неприємно обрізався, а той же француз замість передачі несподівано пробив у ближній – Гассаніга встиг виставити ногу.

Баски організували фінальний штурм. Карлос Фернандес влучив у поперечку, Ле Норман вимагав пенальті у боротьбі з Ромеу. У останнього здали нерви. Після грубого фолу на Сілві кантерано Барси отримав другу жовту і залишив команду у меншості. Однак, каталонці вистояли, набравши 48 очок. Атлетік (47) і Райо (46) можуть випередити команду Мічела уже в цьому турі. Сосьєдад же дав шанс Вільяреалу, який може скоротити відрив до 5 балів.