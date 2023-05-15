"Я почав займатися футболом, коли мені було шість років. Потім пішов у секцію ДЮСШ-15 у Києві, де тренувався вже до випуску, до 17 років.

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Чому обрав саме ДЮСШ-15, а не, наприклад, Динамо? Пішов туди, куди віддали батьки. Я просто хотів займатись футболом, а вони вже вирішували.

Потім Динамо та Шахтар цікавились мною, але я хотів завжди грати за кордоном, де є більше можливостей та футбол вищого рівня. Раніше Динамо та Шахтар не продавали багатьох своїх українських гравців за кордон. Зараз це почало з'являтись, але все ж не є частим явищем. Тому я вважав, що буде раціональніше поїхати за кордон не з Динамо або Шахтаря.

До переїзду у Шотландію, коли мені було 14 років, я їздив на перегляд до іспанського Вільяреала. Але не зміг там залишитись, бо існують європейські закони, які не дозволяють у такомі віці переїзжати, якщо у сім'ї немає нефутбольної причини, аби залишитись в країні.

Чи готовий у майбутньому повернутися до України? Я завжди розглядаю будь-яку пропозицію. Але поки що мені хочеться якнайкраще проявити себе саме в Європі, а повернутись до України зможу пізніше", – розповів Кучерявий у коментарі виданню Український футбол.

Нагадаємо, 21-річний хавбек влітку 2021-го опинився у Сент-Джонстоні. Відправлявся в оренду у Брікін Сіті та Келти Хартс. Нині виступає за Фалкірк (до 31 травня), за який у 15 матчах у всіх турнірах відзначився голом і 3 асистами.

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