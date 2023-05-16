"Общаюсь ли я с Кухаревичем? Да, время от времени. Я видел немного матчей с его участием. В игре против моего Сент-Джонстона он себя неплохо проявил, забил гол, но Хиберниан тогда проиграл нам.

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В целом, он проявляет себя очень хорошо, учитывая специфику шотландского чемпионата. Николаю в текущем сезоне немного не повезло с травмой. Но за то время, что он получает в Хиберниане, он показывает очень хороший футбол", – поделился Кучерявый в интервью Украинскому футболу.

Заметим, что Кухаревич выступает за Хиберниан на правах аренды. В этом сезоне нападающий сыграл в 21 матче, в которых отметился 5 голами и 1 ассистом.

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