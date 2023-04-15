Український легіонер став найкращим гравцем місяця у чемпіонаті Ірландії
Віктор Серденюк отримав серйозне визнання у новій команді.
Український півзахисник Лонгфорд Таун Віктор Серденюк визнаний найкращим гравцем команди у березні, повідомляє клубна прес-служба.
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Наш співвітчизник переміг у голосуванні серед уболівальників, набравши найбільшу кількість голосів.
Нагадаємо, Серденюк в Україні виступав за Балкани, Кремінь, Чорноморець та Реал Фарму. 1 вересня 2022 року він приєднався до ірландського гранда – Шемрок Роверс. У складі "обручів" провів 5 матчів і став з командою чемпіоном Ірландії.
Клуб, однак, не продовжив контракт з нашим легіонером, і він на початку січня 2023 року перебрався у другий за силою дивізіон Ірландії. У поточному сезоні 26-річний українець встиг провести за свою нову команду 8 матчів (без результативних дій).
До слова, після 8-ми турів Лонгфорт Таун у турнірній таблиці йде восьмим, набравши 6 очок.
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