Український півзахисник Лонгфорд Таун Віктор Серденюк визнаний найкращим гравцем команди у березні, повідомляє клубна прес-служба.

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Наш співвітчизник переміг у голосуванні серед уболівальників, набравши найбільшу кількість голосів.

Нагадаємо, Серденюк в Україні виступав за Балкани, Кремінь, Чорноморець та Реал Фарму. 1 вересня 2022 року він приєднався до ірландського гранда – Шемрок Роверс. У складі "обручів" провів 5 матчів і став з командою чемпіоном Ірландії.

Клуб, однак, не продовжив контракт з нашим легіонером, і він на початку січня 2023 року перебрався у другий за силою дивізіон Ірландії. У поточному сезоні 26-річний українець встиг провести за свою нову команду 8 матчів (без результативних дій).

До слова, після 8-ми турів Лонгфорт Таун у турнірній таблиці йде восьмим, набравши 6 очок.

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