Украинский полузащитник Лонгфорд Таун Виктор Серденюк признан лучшим игроком команды в марте, сообщает клубная пресс-служба.

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Наш соотечественник победил в голосовании среди болельщиков, набрав наибольшее количество голосов.

Напомним, Серденюк в Украине выступал за Балканы, Кремень, Черноморец и Реал Фарму. 1 сентября 2022 года он присоединился к ирландскому гранду – Шемрок Роверс. В составе "обручей" провел 5 матчей и стал с командой чемпионом Ирландии.

Клуб, однако, не продлил контракт с нашим легионером, и он в начале января 2023 года перебрался во второй по силе дивизион Ирландии. В текущем сезоне 26-летний украинец успел провести за свою новую команду 8 матчей (без результативных действий).

К слову, после 8-ми туров Лонгфорт Таун в турнирной таблице идет восьмым, набрав 6 очков.

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