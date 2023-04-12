Український півзахисник Ель Пасо Локомотив Денис Костишин потрапив у команду тижня USL, повідомляє прес-служба ліги. Екс-вінгер Колоса виконав 20 передач в останній третині, виграв 8 з 11 єдиноборств і 10 разів відновлював володіння м'ячем, найбільше серед гравців своєї команди.

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Нагадаємо, наш легіонер перейшов до табору американської команди у грудні 2022-го. У поточному сезоні зіграв за свій клуб у шести матчах, в яких забив 1 гол. Костишин є лідером сезону за кількістю ударів (19). Його контракт розрахований до 30 листопада 2023 року. Transfermarkt оцінює українця у 300 тисяч євро.

До слова, Ель Пасо після 6-ти турів йде у турнірній таблиці Західної конференції USL на сьомій сходинці, набравши 7 очок.

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